Con Yuliya Mayarchuk il film è ' Mai per sempre' | premiato da critica e festival internazionali durante il lockdown e ora nelle sale

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Da musa ispiratrice di Tinto Brass , nel'Tra, sgre,dire', al ruolo di protagonista in una pluripremiata e impegnata pellicola 'made in Italy' realizzata in coproduzione con una società ...

Yuliya_BY_IT : RT @bielorussi: La bandiera Bielorussa lunga 30 metri è stata distesa ieri a #Roma davanti a #Panteon durante la manifestazione di solidar… - Yuliya_BY_IT : RT @bielorussi: Claudio Marciano, il professore universitario, parla del significato della parola ‘fascismo’. ??????Grazie mille, Claudio, pe… - Yuliya_BY_IT : RT @bielorussi: Margherita Marini esprime la sua solidarietà con tutte le donne Bielorusse. #ItalyWithBelarus #Belarus #Bielorussia https:… - Yuliya_BY_IT : RT @bielorussi: Tikhanovskaya sull'incontro con @EmmanuelMacron: 'Ha promesso di aiutarci nelle negoziazioni volte a risolvere la crisi nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Yuliya

Leggo.it

Da musa ispiratrice di Tinto Brass (nel film "Tra(sgre)dire") al ruolo di protagonista in una pluripremiata e impegnata pellicola "made in Italy" realizzata in coproduzione ...Il regista e il cast del film in sala dal 24 settembre, raccontano come è stato calarsi negli abissi di una storia che ha le sue radici nella tragedia shakespeariana. Una storia di abbandoni e tradime ...