Con la guerra in Nagorno Karabakh si rischia un risiko. L'allarme dell'Iran e la telefonata di Putin (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il bilancio delle vittime militari nelle file delle forze del Nagorno-Karabakh negli scontri con l'Azerbaigian è salito a 280 morti. Il ministero della Difesa della regione separatista del Nagorno-Karabakh ha dichiarato oggi di aver registrato altre 40 vittime tra i suoi militari, portando il bilancio delle vittime militari a 280 da quando sono scoppiati i combattimenti con le forze azere il 27 settembre, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Interfax. Intanto si combatte.Ci sono voluti appena due giorni perché Stepanakert, la capitale dell'autoproclamata repubblica del Nagorno Karabakh, arroccata sulle montagne caucasiche, venisse sfigurata dai bombardamenti azeri e svuotata di gran parte della sua popolazione. Una città fantasma, al centro del conflitto ...

