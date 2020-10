Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n 66

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,, i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei ...

Palazzo_Chigi : Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 65: - Viviana_cdl : RT @GiusBuscema: Si è tenuto oggi il Consiglii dei Ministri. Tra le misure approvate, la proroga dei termini pet la richiesta di #cassainte… - wesatimes : Il comunicato stampa di #ISACOM dal Sahara occidentale occupato. #Wesatimes - CONAPO_MOLISE : RT @CONAPO_VF: Basta aggressioni agli uomini in divisa, maggiori tutele legali, maggiori #retribuzioni e #assunzioni, istituzione previdenz… - fordeborah5 : RT @bancaditalia: Si attestano a circa 2,7 mln le domande di adesione alle #moratorie su #prestiti per un valore di quasi €300 mld; superan… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunicato stampa

Governo

Pochi istanti fa, tramite un comunicato stampa, Amazon ha annunciato tutti gli appuntamenti esclusivi per il Lucca Comics & Games 2020 Changes Edition, confermando che tutti coloro che dall’8 ...Lo riferisce un comunicato stampa della diplomazia di Ankara. "Il Canada indica come pretesto la legittima lotta dell'Azerbaigian per liberare i suoi territori sotto l'occupazione armena da 30 anni", ...