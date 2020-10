Comune di Alassio: sottoscritta la convenzione con il Tribunale di Savona per i lavori di pubblica utilità (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ... Leggi su albengacorsara (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ...

StampaSavona : Chiusura stagionale per gli hotel Bel Sit e Al Mare di Alassio: gli staff ringraziano il Comune - PaoloBMb70 : 'Diventa un influencer', l'iniziativa del Comune di Alassio - infoitinterno : Covid all'Istituto Don Bosco di Alassio: il comune decide per l'apertura della scuola statale, chiusi in via precau… - infoitinterno : Positività direttore Istituto Don Bosco, il comune di Alassio: 'Le medie sono separate dai salesiani, attendiamo og… - infoitinterno : Emergenza Covid ad Alassio: il Comune sanifica le aule del Don Bosco -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Alassio Accordo tra il Comune di Alassio e il Tribunale per lavori di pubblica utilità La Stampa Comune di Alassio: sottoscritta la convenzione con il Tribunale di Savona per i lavori di pubblica utilità

Alassio | Tribunale di Savona e Comune di Alassio si sono accordati per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. 28 ...

Tornano i gabbiani nella biblioteca comunale di Alassio

Negli ultimi dieci giorni nella biblioteca comunale di Alassio sono stati effettuati quattro recuperi di gabbiani reali dai volontari della Protezione Animali ...

Alassio | Tribunale di Savona e Comune di Alassio si sono accordati per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. 28 ...Negli ultimi dieci giorni nella biblioteca comunale di Alassio sono stati effettuati quattro recuperi di gabbiani reali dai volontari della Protezione Animali ...