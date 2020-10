Comunali a Roma, Casu (Pd): “Convochiamo riunione coalizione di centrosinistra per dopo Raggi” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Comunali Roma, Casu (Pd): “riunione di coalizione per dopo Raggi” La campagna elettorale per le elezioni Comunali del 2021 a Roma entra nel vivo: mentre la sindaca uscente, Virginia Raggi, è stata riconfermata come candidata per il Movimento Cinque Stelle, il Pd riflette su cosa fare. Ma il segretario della sezione Romana dei dem, Andrea Casu, a questo proposito ha le idee chiare. Non ci sarà un’alleanza con i pentastellati nella Capitale, come invece è avvenuto per il Governo: “Chiuso il ciclo elettorale 2020 – ha dichiarato – apriamo ora il percorso verso le amministrative 2021. In queste ore sto chiamando i segretari dei partiti, i capigruppo al Comune e i ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020)(Pd): “diperRaggi” La campagna elettorale per le elezionidel 2021 aentra nel vivo: mentre la sindaca uscente, Virginia Raggi, è stata riconfermata come candidata per il Movimento Cinque Stelle, il Pd riflette su cosa fare. Ma il segretario della sezionena dei dem, Andrea, a questo proposito ha le idee chiare. Non ci sarà un’alleanza con i pentastellati nella Capitale, come invece è avvenuto per il Governo: “Chiuso il ciclo elettorale 2020 – ha dichiarato – apriamo ora il percorso verso le amministrative 2021. In queste ore sto chiamando i segretari dei partiti, i capigruppo al Comune e i ...

