Come seguire il dibattito tra i due candidati alla vicepresidenza degli Stati Uniti (Di giovedì 8 ottobre 2020) Da un lato Mike Pence, vicepresidente in carica dall’inizio dell’amministrazione Trump, dall’altro Kamala Harris, candidata vicepresidente con il democratico Joe Biden. In mezzo due barriere dei plexigas. Alle 3 della notte tra il 7 e l’8 ottobre, ora italiana, comincerà il secondo dibattito del ciclo di incontri che scandiranno le settimane prima del 3 novembre, il giorno in cui gli Stati Uniti andranno alle urne per scegliere il prossimo Presidente, o confermare quello attuale. Dopo il primo confronto Trump-Biden, questa notte sarà il turno dei due vicepresidenti che si incontreranno nello Utah, alla Kingsbury Hall University di Salt Lake City. Il plexiglas è stato chiesto dallo staff dei democratici dopo che Trump e diversi membri del suo staff sono risultati positivi ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 ottobre 2020) Da un lato Mike Pence, vicepresidente in carica dall’inizio dell’amministrazione Trump, dall’altro Kamala Harris, candidata vicepresidente con il democratico Joe Biden. In mezzo due barriere dei plexigas. Alle 3 della notte tra il 7 e l’8 ottobre, ora italiana, comincerà il secondodel ciclo di incontri che scandiranno le settimane prima del 3 novembre, il giorno in cui gliandranno alle urne per scegliere il prossimo Presidente, o confermare quello attuale. Dopo il primo confronto Trump-Biden, questa notte sarà il turno dei due vicepresidenti che si incontreranno nello Utah,Kingsbury Hall University di Salt Lake City. Il plexiglas è stato chiesto dallo staff dei democratici dopo che Trump e diversi membri del suo staff sono risultati positivi ...

M5S_Europa : L’alluvione in #Piemonte e #Liguria è l'ennesima dimostrazione del cambiamento climatico in corso e la prova che la… - GiuseppeMargio1 : RT @DavideCN12: @maxdantoni Ma perchè si definiscono coercitive/repressive misure di buon senso che gli esseri umani non riescono a seguire… - ___totaleclipse : RT @Cinzy08_: Se non ci fosse stata #Dolunay con Özge altro che Day Dreamer in Italia... Ma molti si dimenticano grazie a chi le serie turc… - deoca45 : RT @M49liberorso: L’Europa è nel pieno della pandemia, l’Italia viene indicata come esempio da seguire, ma per i sovranisti nostrani è semp… - UnoNemoNessuno : @carpa2019 @StefanoFassina @Virus1979C @zaiapresidente ?? Stasera a #ottoemezzola7 il sempre preparato… -

Ultime Notizie dalla rete : Come seguire Come seguire il dibattito tra i due candidati alla vicepresidenza degli Stati Uniti Open Guasto alla linea traliccio “acceso” come un albero di Natale

SASSARI. Emergenza nella tarda serata di ieri per un traliccio dell’alta tensione che - per una anomalia tecnica - ha cominciato a illuminarsi come un albero di Natale in viale Porto Torres, all’altez ...

Come evitare l’isteria stradale in due mosse

Tutti ricorderete il mantra che ci ripetevamo durante il confinamento: «Nulla sarà come prima». Era la consueta trappola dell’ottimismo usato per non cadere nella disperazione, una specie di malattia ...

SASSARI. Emergenza nella tarda serata di ieri per un traliccio dell’alta tensione che - per una anomalia tecnica - ha cominciato a illuminarsi come un albero di Natale in viale Porto Torres, all’altez ...Tutti ricorderete il mantra che ci ripetevamo durante il confinamento: «Nulla sarà come prima». Era la consueta trappola dell’ottimismo usato per non cadere nella disperazione, una specie di malattia ...