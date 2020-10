Civitanova-Trento oggi in tv: canale, orario e diretta streaming volley Superlega 2020/2021 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il match della terza giornata di Superlega 2020/2021 di volley. Nel big match di giornata la Lube, reduce dalla vittoria strappata a Ravenna al tie-break, sfida Trento, che arriva dalla sconfitta casalinga subita da Verona. L’appuntamento è per le ore 20:30 di mercoledì 7 ottobre 2020. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, mentre Sportface.it vi offrirà la diretta testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Cucine Lubee Itas Trentino sarà visibilein tv: eccoe come seguire inil match della terza giornata didi. Nel big match di giornata la Lube, reduce dalla vittoria strappata a Ravenna al tie-break, sfida, che arriva dalla sconfitta casalinga subita da Verona. L’appuntamento è per le ore 20:30 di mercoledì 7 ottobre. La partita sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport + HD, mentre Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA ...

Ultime Notizie dalla rete : Civitanova Trento Civitanova-Trento, Superlega 2020/2021 volley: data, orario, diretta tv e streaming Sportface.it Simone Anzani: "Contro l’Itas serve più qualità"

Confronto numero 76 tra Civitanova e Trento, con la Lube avanti 42 vittorie a 33 finora. A parte Kooy, due i grandi ex, Juantorena e Podrascanin. Proprio il centrale serbo ha parlato così alla vigilia ...

PALERMO (ITALPRESS) - Questa la programmazione sportiva prevista mercoledi' 7 ottobre, in tv: 11.00 - Rai2: Tg Sport Giorno 11.55 - Eurosport: Tennis, Roland Garros. Quarti 12.25 - Eurosport2: Ciclism ...

Turno infrasettimanale per la 3a giornata

Fra mercoledì e giovedì in campo. La partitissima è la sfida fra Civitanova e Trento in diretta Rai. Chiude il programma la sfida fra Ravenna e Modena in posticipo ...

