Città Spettacolo, i concerti di Avitabile e Zarrillo nel cartellone autunnale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ed il Direttore Artistico, Renato Giordano, comunicano che il programma della 41^ edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo” è stato arricchito da nuovi eventi autunnali. Dal 7 al 14 novembre presso Palazzo Paolo V – Sala Graffiti sarà allestita la Personale Umberto Giantommasi, vincitore del contest “Cuore in mostra – Mostra itinerante nei negozi del centro storico”. In programma due eventi LIVE con Enzo Avitabile e Michele Zarrillo, presso il Teatro Massimo di Benevento. Inoltre, spazio ai ragazzi con il musical “Il Natale che vorrei”, scritto e diretto da Fausto Verginelli. Di seguito il programma dei nuovi eventi: Venerdì 20 novembre Teatro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ed il Direttore Artistico, Renato Giordano, comunicano che il programma della 41^ edizione del Festival “Benevento Città” è stato arricchito da nuovi eventi autunnali. Dal 7 al 14 novembre presso Palazzo Paolo V – Sala Graffiti sarà allestita la Personale Umberto Giantommasi, vincitore del contest “Cuore in mostra – Mostra itinerante nei negozi del centro storico”. In programma due eventi LIVE con Enzoe Michele, presso il Teatro Massimo di Benevento. Inoltre, spazio ai ragazzi con il musical “Il Natale che vorrei”, scritto e diretto da Fausto Verginelli. Di seguito il programma dei nuovi eventi: Venerdì 20 novembre Teatro ...

InfoTourismPa : Palermo Città che Legge Sicilia in scena Mercoledì 7 ottobre, alle ore 17.00, nell'atrio della Biblioteca comunale… - AldoCerroni : Un brutto spettacolo da parte dell’assise della Città. Nella ricostruzione necessaria, dopo questa amara e inadegu… - CieloGrigioStop : RT @roma_paoletta: Davanti alla basilica di San Paolo uno spettacolo imbarazzante. Non c'è una panchina agibile.Non si può accettare che la… - Mrstoscani : RT @roma_paoletta: Davanti alla basilica di San Paolo uno spettacolo imbarazzante. Non c'è una panchina agibile.Non si può accettare che la… -

Ultime Notizie dalla rete : Città Spettacolo Vedremo cinema e teatro «in sella»: due città pronte a lanciare il bike-drive-in Corriere della Sera