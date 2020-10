Citroën Ami | la macchina 100% elettrica che si guida senza patente

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) «Ami non ho voglia di prendere il motorino, vieni tu?». Da quando i miei mi hanno regalato AMI, la nuovissima Citroën 100% elettrica che si guida senza patente, questo è il messaggio che ricevo più o meno ogni tre giorni dalla mia BF. Non che mi scocci, figuriamoci: fino a quando sono stata a piedi è stata lei a venire a prendermi ogni giorno per uscire, e adesso sono felice di fare la mia parte. Tanto più che adesso che arriva l’inverno, meglio stare al coperto che a prendersi pioggia e vento, no?