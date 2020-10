Cio, Bach: “Da Spadafora ancora nessuna risposta. Intesa Coni-Governo sarebbe ideale” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Abbiamo scritto alcune lettere al ministro per lo sport italiano, ma sfortunatamente non abbiamo ricevuto ancora alcuna risposta”. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach in conferenza stampa al termine della riunione del Comitato esecutivo del Cio, parlando dei chiarimenti in merito alla riforma dello sport che Spadafora vorrebbe far approvare nelle prossime settimane.“Siamo stati informati dal Coni che vanno avanti le discussioni con il ministro dello sport e le parti in causa – ha proseguito il numero uno dello sport mondiale – Abbiamo deciso di aspettare l’esito di questo confronto perché crediamo che la soluzione migliore per tutti sia un accordo tra il Coni e il Governo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Abbiamo scritto alcune lettere al ministro per lo sport italiano, ma sfortunatamente non abbiamo ricevutoalcuna”. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomasin conferenza stampa al termine della riunione del Comitato esecutivo del Cio, parlando dei chiarimenti in merito alla riforma dello sport chevorrebbe far approvare nelle prossime settimane.“Siamo stati informati dalche vanno avanti le discussioni con il ministro dello sport e le parti in causa – ha proseguito il numero uno dello sport mondiale – Abbiamo deciso di aspettare l’esito di questo confronto perché crediamo che la soluzione migliore per tutti sia un accordo tra ile il...

