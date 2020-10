Chiara Ferragni | svelato il sesso del bebè in arrivo

Leggi su trendit

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)aspetta una femminuccia. Per la gioia di papà Fedez, in casa Ferragnez, sta per arrivare una bambina. A darne notizia è il settimanale Oggi che in esclusiva ha rivelato ildella futura sorellina di Leone.e Fedez hanno annunciato solo pochi giorni fa, con un post bellissimo, di aspettare un bambino e oggi, finalmente, possiamo appendere il fiocco rosa. La famiglia si allarga regalando una sorellina al piccolo Leone e anche a Matilde, prima femmina di casa. I due hanno condiviso anche un video del momento esatto in cui hanno scoperto che sarebbero diventati di nuovo genitori. Oggi, annunciando in anteprima la notizia, ha dedicato alla coppia la copertina in cui appaiono sorridenti e felici. L'articolo...