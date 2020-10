Chiara Ferragni spiazza tutti e cambia look: capelli mori e ricci. La foto fa impazzire i fan: «Sei stupenda» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chiara Ferragni spiazza tutti e cambia look: capelli mori e ricci. La foto fa impazzire i fan: «Sei stupenda». L’influencer più famosa del mondo ha sorpreso tutti con una nuova acconciatura, gli iconici capelli biondi hanno lasciato il posto a una chioma riccia e scura. Ma andiamo con ordine. Oggi, è uscito il videoclip di “Bella Storia”, il nuovo singolo di Fedez. Nel video, una Chiara Ferragni inedita, con un’inaspettata chioma castana. L’influencer ha condiviso su Instagram uno scatto con il nuovo look e la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 7 ottobre 2020). Lafai fan: «Sei». L’influencer più famosa del mondo ha sorpresocon una nuova acconciatura, gli iconicibiondi hanno lasciato il posto a una chiomaa e scura. Ma andiamo con ordine. Oggi, è uscito il videoclip di “Bella Storia”, il nuovo singolo di Fedez. Nel video, unainedita, con un’inaspettata chioma castana. L’influencer ha condiviso su Instagram uno scatto con il nuovoe la ...

trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - 6000sardine : Un minuto di silenzio per i social media manager di #Salvini che dopo settimane di preparativi per lanciare il proc… - DirectSimpsBeli : RT @anvtipatica: chiara ferragni di nuovo incinta ed io felicissima per lei come se fosse una mia cara amica - TwitGinger : Chiara Ferragni PAZZESCA con la cofana anni '80 nel video ufficiale di Bella storia di Fedez! -