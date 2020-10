Chiara Ferragni incinta | la notizia che tutti volevano sapere | svelato il sesso del bebè

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Poche ore fa il cambio look estremo di. Da sempre biondissima come una Barbie, l’influencer italiana più famosa nel mondo ha scioccatomostrandosi con una chioma inedita: mora e riccia. Niente paura, è ancora bionda: l’ha fatto solo per il marito. O meglio, per registrare il nuovo singolo di Fedez, “Bella Storia”. Nel video, infatti, laesibisce una chioma scura e arricciata e un trucco molto acceso con le labbra rosse e gli occhi blu che risaltano e una giacca di pelle con inserti in pelliccia animalier. Insomma, abituati a vederla da sempre coi capelli chiari una vera e propria rivoluzione che, nonostante sia stata solo temporanea, è piaciuta molto ai fan che infatti l’hanno sommersa di complimenti. (Continua dopo la foto) Ma ovviamente ...

Corriere : Ferragni e Fedez aspettano una femmina: Leone avrà una sorellina - trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - lindanapoli_ : RT @trash_italiano: Chiara Ferragni e Fedez aspettano una femminuccia! - Marilenapas : RT @Corriere: Ferragni e Fedez aspettano una femmina: Leone avrà una sorellina -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

In molti l'avevano già dato per certo, ma ora a una settimana dall'annuncio della seconda gravidanza arriva la conferma: Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bimba. La nascita è prevista per marzo ...‘Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina‘. Il settimanale Oggi lo dà per certo, anche se l'imprenditrice digitale non ha ancora confermato il sesso del secondo bebè in arrivo.