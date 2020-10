Chiara Ferragni incinta, “è una femmina. Nascerà a marzo come Leone” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non è passata neanche una settimana dall’annuncio ufficiale della seconda gravidanza di Chiara Ferragni che già il settimanale Oggi pubblica uno scoop a riguardo: l’influencer e il marito Fedez aspettano una bambina, che nascerà nel mese di marzo, proprio come il loro primogenito Leone. Sembrerebbe quindi una conferma all’ipotesi avanzata da molti sui social, dopo che la coppia aveva accompagnato con dei cuoricini rosa i post con la notizia della cicogna in arrivo. D’altra parte, Chiara Ferragni ha rivelato nei giorni scorsi di essere alla sedicesima settimana di gravidanza, intorno quindi al quarto mese: lei e Fedez hanno scoperto di aspettare un secondo figlio il 23 luglio scorso, mentre si trovavano a Lecce per la sfilata di Dior. Proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non è passata neanche una settimana dall’annuncio ufficiale della seconda gravidanza diche già il settimanale Oggi pubblica uno scoop a riguardo: l’influencer e il marito Fedez aspettano una bambina, che nascerà nel mese di, proprioil loro primogenito Leone. Sembrerebbe quindi una conferma all’ipotesi avanzata da molti sui social, dopo che la coppia aveva accompagnato con dei cuoricini rosa i post con la notizia della cicogna in arrivo. D’altra parte,ha rivelato nei giorni scorsi di essere alla sedicesima settimana di gravidanza, intorno quindi al quarto mese: lei e Fedez hanno scoperto di aspettare un secondo figlio il 23 luglio scorso, mentre si trovavano a Lecce per la sfilata di Dior. Proprio ...

Fedez e Chiara Ferragni aspettano una femmina. Dopo la nascita del piccolo Leone quasi tre anni fa, la coppia più amata dello showbiz italiano ha svelato di essere in attesa del secondo figlio. Pochi ...

Fedez e Chiara Ferragni aspettano una femmina. Dopo la nascita del piccolo Leone quasi tre anni fa, la coppia più amata dello showbiz italiano ha svelato di essere in attesa del secondo figlio.