Chiara Ferragni cambio look, l’influencer si fa mora per “Bella Storia”: «Come Sandy di Graese» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chiara Ferragni cambio look, l’influencer si fa mora per “Bella Storia”. Sì, avete capito bene. La Ferragni ha deciso di stravolgere il suo colore naturale per prendere parte al video del nuovo singolo di suo marito Fedez. Lei e il rapper con i loro outfit suoi generis ricordano moltissimo i protagonisti del famoso musical Grease. Chiara e Federico si sono così trasformati in dei moderni Sandy e Danny. L’influencer ha pensato bene di postare sul suo profilo Instagram alcuni dettagli del suo nuovo look: in particolare sono stati i suoi capelli nero corvino e super ricci a catturare l’attenzione dei fan. Leggi anche –> Chiara Ferragni, ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020), l’influencer si faper “Bella Storia”. Sì, avete capito bene. Laha deciso di stravolgere il suo colore naturale per prendere parte al video del nuovo singolo di suo marito Fedez. Lei e il rapper con i loro outfit suoi generis ricordano moltissimo i protagonisti del famoso musical Grease.e Federico si sono così trasformati in dei modernie Danny. L’influencer ha pensato bene di postare sul suo profilo Instagram alcuni dettagli del suo nuovo: in particolare sono stati i suoi capelli nero corvino e super ricci a catturare l’attenzione dei fan. Leggi anche –>, ...

