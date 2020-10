Chiara Ferragni cambia look su Instagram: mora e riccia per Fedez (Di mercoledì 7 ottobre 2020) mora, riccia, con uno stile un po’ selvaggio. Chiara Ferragni ha stupito i fan postando su Instagram alcune foto che la vedono sfoggiare un look completamente rivoluzionato. Addio al biondo oro dell’imprenditrice digitale, per fare spazio a un nero corvino? No, i capelli di Chiara sono rimasti uguali, quello mostrato sui social è solo un trucco di scena utilizzato per registrare il nuovo singolo di Fedez: “Bella Storia”. Nel video, infatti, l’influencer di fama mondiale esibisce una chioma scura e arricciata, un trucco molto acceso: con le labbra rosse e gli occhi blu che risaltano tantissimo e una giacca di pelle con inserti in pelliccia animalier. Insomma un vero e proprio cambio di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 ottobre 2020), con uno stile un po’ selvaggio.ha stupito i fan postando sualcune foto che la vedono sfoggiare uncompletamente rivoluzionato. Addio al biondo oro dell’imprenditrice digitale, per fare spazio a un nero corvino? No, i capelli disono rimasti uguali, quello mostrato sui social è solo un trucco di scena utilizzato per registrare il nuovo singolo di: “Bella Storia”. Nel video, infatti, l’influencer di fama mondiale esibisce una chioma scura e arta, un trucco molto acceso: con le labbra rosse e gli occhi blu che risaltano tantissimo e una giacca di pelle con inserti in pelliccia animalier. Insomma un vero e proprio cambio di ...

