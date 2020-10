Chi l’ha visto?, anticipazioni della puntata di stasera, 7 ottobre 2020 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chi l’ha visto? torna anche oggi, 7 ottobre, a parlare dei casi di scomparsi più o meno noti. Appuntamento fisso ormai da anni, dal 1989, è riuscito nel corso del tempo a ritrovare persone delle quali non si avevano più notizie da tempo. Il tutto, spesso, anche grazie all’occhio vigile e attento degli spettatori. Andiamo, quindi, a vedere di cosa parlerà la puntata in onda questa sera e gli interessanti casi che ci aspettano. Per prima cosa si andrà a Catania per indagare su un mistero. Si racconterà, infatti, il complesso caso di Agata Scuto, una ragazza disabile scomparsa da 8 anni. Se all’inizio era un semplice caso di scomparsa, ora pare si potrebbe trattare di omicidio. Secondo alcuni testimoni, infatti, la donna sarebbe stata uccisa e sepolta nella cantina di casa. La ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chi l’ha? torna anche oggi, 7, a parlare dei casi di scomparsi più o meno noti. Appuntamento fisso ormai da anni, dal 1989, è riuscito nel corso del tempo a ritrovare persone delle quali non si avevano più notizie da tempo. Il tutto, spesso, anche grazie all’occhio vigile e attento degli spettatori. Andiamo, quindi, a vedere di cosa parlerà lain onda questa sera e gli interessanti casi che ci aspettano. Per prima cosa si andrà a Catania per indagare su un mistero. Si racconterà, infatti, il complesso caso di Agata Scuto, una ragazza disabile scomparsa da 8 anni. Se all’inizio era un semplice caso di scomparsa, ora pare si potrebbe trattare di omicidio. Secondo alcuni testimoni, infatti, la donna sarebbe stata uccisa e sepolta nella cantina di casa. La ...

