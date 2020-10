Che impresa di Filippo Ganna! Splendido bis al Giro d’Italia sotto la pioggia di Camigliatello Silano [GALLERY] (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ancora uno scenario mozzafiato al Giro d’Italia. La quinta tappa della corsa rosa ha regalato emozioni uniche con la vittoria di Filippo Ganna, che cala un fantastico bis, tagliando per primo il traguardo di Camigliatello Silano. Il giovane corridore italiano del Team Ineos ha trionfato oggi, dopo la vittoria nella cronometro d’esordio, anche in una tappa di montagna, andando in fuga e sorprendento tutti gli avversari, andandosi a prendere la maglia di miglior scalatore. Ganna ha dovuto lottare anche contro le condizioni meteo: pioggia e nebbia hanno reso ancora più complicata la frazione odierna, negli splendidi paesaggi calabresi. L'articolo Che impresa di Filippo Ganna! Splendido bis al ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ancora uno scenario mozzafiato ald’Italia. La quinta tappa della corsa rosa ha regalato emozioni uniche con la vittoria diGanna, che cala un fantastico bis, tagliando per primo il traguardo di. Il giovane corridore italiano del Team Ineos ha trionfato oggi, dopo la vittoria nella cronometro d’esordio, anche in una tappa di montagna, andando in fuga e sorprendento tutti gli avversari, andandosi a prendere la maglia di miglior scalatore. Ganna ha dovuto lottare anche contro le condizioni meteo:e nebbia hanno reso ancora più complicata la frazione odierna, negli splendidi paesaggi calabresi. L'articolo Chedibis al ...

rtl1025 : ?? Bella impresa di #Ganna che ha vinto per distacco la quinta tappa del 103esimo #GiroDItalia, da Mileto (Vibo Vale… - CarloCalenda : 1-A #Confindustria2020 Bonomi riconosce l’importanza di Impresa 4.0 nel trainare la ripresa e che è stato folle smo… - Fontana3Lorenzo : Troppe tasse e pochi servizi! Altro che 'potenza di fuoco', quello messo in campo dal governo è 'fuoco amico' vers… - StrunzTruppen : Sapete quale razza di italioti ha contribuito e continua costantemente a contribuire col proprio voto su questo mas… - GiovanniRoi : Io sono la persona che per colpa dell’impresa mi sta ammazzando e mi hanno portato alla violazione di potere vivere… -