Champions League, il calendario e la lista della Lazio (Di mercoledì 7 ottobre 2020). I biancocelesti ritornano nell'Europa che conta. ROMA – Il ritorno nell'Europa che conta per i biancocelesti potrebbe essere più soft del previsto. Zenit e Brugge non sembrano essere ostacoli insormontabile. Più difficile, invece, la sfida con il Borussia Dortmund. Champions League, il calendario della Lazio Un girone non complicato per la Lazio. Esordio non dei più semplici per gli uomini di Simone Inzaghi che ospiteranno il Borussia Dortmund. Seconda e terza giornata decisiva per il destino biancoceleste. Le trasferte di Brugge e San Pietroburgo potrebbero segnare il destino di Radu e compagni. Ecco il calendario completo: Lazio-Borussia Dortmund (20/10 ore 21)Club Brugge-Lazio

