Cgil: confronto subito, è necessario piano organico anti Covid (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – “L’ allarme lanciato dal Direttore dell’Istituto Spallanzani della Capitale, prof. Francesco Vaia, che pochi giorni fa, in un’intervista rilasciata al Skytg24, si e’ detto molto preoccupato per i trasporti metropolitani, considerati forte occasione di contagio da Covid 19, conferma tutti i nostri timori circa i rischi di contagio sui mezzi pubblici e rafforza la convinzione che la lotta al virus debba necessariamente passare per un servizio di trasporto pubblico piu’ sicuro atto a contenere i rischi di aggregazione connessi alla mobilita’ dei cittadini”. Cosi’, in una nota, la Cgil e’ la Filt Cgil di Roma e del Lazio. “Le nostre continue sollecitazioni alle istituzioni coinvolte e alle aziende di trasporto pubblico- spiega la Cgil- a rivedere ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – “L’ allarme lanciato dal Direttore dell’Istituto Spallanzani della Capitale, prof. Francesco Vaia, che pochi giorni fa, in un’intervista rilasciata al Skytg24, si e’ detto molto preoccupato per i trasporti metropolitani, considerati forte occasione di contagio da19, conferma tutti i nostri timori circa i rischi di contagio sui mezzi pubblici e rafforza la convinzione che la lotta al virus debba necessariamente passare per un servizio di trasporto pubblico piu’ sicuro atto a contenere i rischi di aggregazione connessi alla mobilita’ dei cittadini”. Cosi’, in una nota, lae’ la Filtdi Roma e del Lazio. “Le nostre continue sollecitazioni alle istituzioni coinvolte e alle aziende di trasporto pubblico- spiega la- a rivedere ...

CARLOALBANI : RT @fcuscito: In occasione dei 40anni della Federazione Trasporti della Cgil @FiltCgil stiamo organizzando delle tavole rotonde di confront… - malerba54 : RT @CislNazionale: ??Sarebbe un grave errore se il Governo pensasse di predisporre #leggedibilancio e #recovery senza un confronto con le #p… - IsgrF : RT @fcuscito: In occasione dei 40anni della Federazione Trasporti della Cgil @FiltCgil stiamo organizzando delle tavole rotonde di confront… - sfesta69 : RT @fcuscito: In occasione dei 40anni della Federazione Trasporti della Cgil @FiltCgil stiamo organizzando delle tavole rotonde di confront… - Alfieri1958 : RT @CislNazionale: ??Sarebbe un grave errore se il Governo pensasse di predisporre #leggedibilancio e #recovery senza un confronto con le #p… -

Ultime Notizie dalla rete : Cgil confronto Cgil: confronto subito, è necessario piano organico anti Covid RomaDailyNews Contratto multiservizi: la CGIL chiede il rinnovo dopo 7 anni

A Bolzano la Filcam CGIL prepara mobilitazioni e altre iniziative per il rinnovo del contratto multiservizi, che interessa circa quattromila persone in Alto Adige. Nei prossimi mesi iniziative e mobil ...

Alluvione, la Cgil chiede interventi concreti e sostenibili per le aziende e il territorio

CUNEO CRONACA - L’alluvione dei giorni scorsi ha colpito pesantemente molte zone della nostra provincia lasciandosi alle spalle l’ennesima distruzione del territorio, eroso da decennali urbanizzazioni ...

A Bolzano la Filcam CGIL prepara mobilitazioni e altre iniziative per il rinnovo del contratto multiservizi, che interessa circa quattromila persone in Alto Adige. Nei prossimi mesi iniziative e mobil ...CUNEO CRONACA - L’alluvione dei giorni scorsi ha colpito pesantemente molte zone della nostra provincia lasciandosi alle spalle l’ennesima distruzione del territorio, eroso da decennali urbanizzazioni ...