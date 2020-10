Cecilia Marogna sui bonifici di Becciu: "Usata come un pacco bomba, sono al centro di uno scontro di potere" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “A questo punto mi considero un pacco bomba. Inizialmente potevo essere funzionale per spostare l’attenzione dallo scandalo londinese. Da ‘benefit’ sono divenuta un boomerang, un oggetto di contesa per vicende esterne alle mura vaticane. I grossi interessi girano lì, i bonifici a me sono piccole cose nell’ambito di uno scontro di potere molto più ampio, che ha già visto cadere molte teste e che è solo iniziato, tra le fazioni che si oppongono a Papa Francesco”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Cecilia Marogna, la 39enne cagliaritana che sarebbe legata da un rapporto fiduciario al cardinale Angelo Becciu e che è finita al ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “A questo punto mi considero un. Inizialmente potevo essere funzionale per spostare l’attenzione dallo scandalo londinese. Da ‘benefit’divenuta un boomerang, un oggetto di contesa per vicende esterne alle mura vaticane. I grossi interessi girano lì, ia mepiccole cose nell’ambito di unodimolto più ampio, che ha già visto cadere molte teste e che è solo iniziato, tra le fazioni che si oppongono a Papa Francesco”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera, la 39enne cagliaritana che sarebbe legata da un rapporto fiduciario al cardinale Angeloe che è finita al ...

