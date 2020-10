Cdp Venture Capital investe sull’innovazione in Campania: 1 mln di euro per tre startup (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gli investitori puntano su Mezzogiorno e innovazione. Pochi giorni fa è stato, infatti, formalizzato un investimento – pari ad oltre 1 milione di euro – in 3 start up innovative campane presenti nell’Hub tecnologico “Elteide” di Caserta. Protagonisti dell’operazione Cdp Venture Capital Sgr e l’acceleratore industriale Elteide che ha partecipato con un investimento superiore a 300.000 euro. Cdp Venture Capital ha realizzato il round d’investimento nell’ambito del programma “Seed per il Sud”, dimostrando ancora una volta di scommettere su imprese innovative del Mezzogiorno ad alto potenziale di crescita, tecnologia e prodotti innovativi. Un co-investimento dalla straordinaria rapidità di valutazione e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gli investitori puntano su Mezzogiorno e innovazione. Pochi giorni fa è stato, infatti, formalizzato un investimento – pari ad oltre 1 milione di– in 3 start up innovative campane presenti nell’Hub tecnologico “Elteide” di Caserta. Protagonisti dell’operazione CdpSgr e l’acceleratore industriale Elteide che ha partecipato con un investimento superiore a 300.000. Cdpha realizzato il round d’investimento nell’ambito del programma “Seed per il Sud”, dimostrando ancora una volta di scommettere su imprese innovative del Mezzogiorno ad alto potenziale di crescita, tecnologia e prodotti innovativi. Un co-investimento dalla straordinaria rapidità di valutazione e ...

