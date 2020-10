sportli26181512 : Cavani shock: 'Ho avuto il Coronavirus, volevo smettere col calcio': Il Matador, passato ufficialmente allo United,… - MondoNapoli : Man Utd, Cavani shock: 'Ho pensato di smettere di giocare, ero positivo al Covid19' - -

Ora Edinson Cavani è tornato a sorridere con la firma per il Manchester United, ma gli ultimi mesi sono stati abbastanza duri. A rivelarlo è stato lo stesso bomber uruguaiano: "Ho avuto il Covid e ho ...Edinson Cavani, neo acquisto del Manchester United ed ex del Napoli, ha svelato un retroscena shock ai microfoni di 2depunta. Ecco quanto evidenziato: “Dopo il ritorno dalle vacanze in Spagna, abbiamo ...