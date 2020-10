Cavani | scelto il numero di maglia Avrà la 7 di Best | Beckham | Cantona e Ronaldo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Edinsonripartirà dal Manchester United. Il Matador, che aveva anche pensato di smettere di giocare, dopo la positività al Covid-19, ripartirà dalla Premier League, campionato mai affrontato fino ad ora. Il club ha reso noto anche ildidell’uruguayano ed è ilpiù pesante della storia dei Red Devils.infatti indosserà la maglietta7 del Manchester United. Unleggendario per questa società, che ha visto fuoriclasse susseguirsi con quelsulle spalle: da George, a David, ad Erice per finire Cristiano. Un’eredità pesante per il Matador che ...

La nuova vita di Cavani sarà in Premier League. L'attaccante uruguaiano ha firmato con il Manchester United dopo essersi svincolato dal PSG. Giocherà in Premier League, seguendo le orme di un ex ...Potrebbe slittare di qualche tempo il debutto di Edinson Cavani con la maglia del Manchester United. Fresco di approdo in Red Devils, l’attaccante non vede l’ora di aiutare la squadra di Solskjaer a r ...