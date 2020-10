Cavani | il debutto col Manchester United rimandato per… il coronavirus

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Potrebbe slittare di qualche tempo ildi Edinsoncon la maglia del. Fresco di approdo in Red Devils, l'attaccante non vede l'ora di aiutare la squadra di Solskjaer a riprendere il giusto ritmo in campionato anche visti i recenti risultati deludenti, non ultimo il 6-1 subito ad opera del Tottenham. Purtroppo, però, pare che il Matador salterà la prossima gara e non per sua scelta.: quarantena obbligatoria dopo arrivo in Inghilterracaption id="attachment 1032847" align="alignnone" width="445"(twitter)/captionCome riporta L'Equipe che cita il Times,potrebbe saltare la prima gara dopo il ritorno dalla sosta Nazionali per via del periodo di quarantena ...