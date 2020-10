Cavani | Ho avuto il Covid e ho pensato di smettere

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Edinsonhail coronavirus e hadi lasciare il calcio prima di firmare per il Manchester United dopo la fine della lunga esperienza al Psg. Il “Matador” e la sua compagna sono risultati positivi dopo una vacanza a Ibiza, insieme ad altri giocatori della squadra francese. “Era qualcosa che tenevamo per noi e stavo per dirlo ad un certo punto”, ha dichiarato l’attaccante a una radio uruguaiana. “Ma non c’era nulla da guadagnare a dirlo in quel momento se eri conforme al protocollo da seguire. Abbiamo trascorso molti giorni in quarantena, anche più del necessario. Non c’era bisogno di dirlo a nessuno”.ha spiegato che, dopo l’arrivo dalla Spagna, “all’inizio io e la mia fidanzata eravamo negativi. Ma quando lei ha ...