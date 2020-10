Catania, Welbeck: “La sosta ci può aiutare per preparare i prossimi impegni” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Catania si impone per 1-0 sulla Juve Stabia. Decide una rete di Tonucci, ex della partita. Al termine del match il centrocampista Nana Welbeck ha espresso le sue sensazioni sul match vinto: "I complimenti vanno fatti a tutta la squadra. La Juve Stabia è una grande squadra e lo sappiamo. Sappiamo anche di essere una grande squadra, ma dobbiamo dimostrarlo. In alcuni momenti potevamo fare di più. Miglioreremo queste cose. Siamo una squadra consapevole della propria forza. Stiamo migliorando giorno dopo giorno con i compagni. Anche per essere freschi partita dopo partita. Questo campionato è molto difficile. La sosta arriva al momento giusto. Guardando avanti abbiamo partite molto toste. Non ci fa rifiatare, ma ci fa lavorare meglio alle prossime partite. Sappiamo che i tifosi sono lì e ci stanno sostenendo. ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ilsi impone per 1-0 sulla Juve Stabia. Decide una rete di Tonucci, ex della partita. Al termine del match il centrocampista Nanaha espresso le sue sensazioni sul match vinto: "I complimenti vanno fatti a tutta la squadra. La Juve Stabia è una grande squadra e lo sappiamo. Sappiamo anche di essere una grande squadra, ma dobbiamo dimostrarlo. In alcuni momenti potevamo fare di più. Miglioreremo queste cose. Siamo una squadra consapevole della propria forza. Stiamo migliorando giorno dopo giorno con i compagni. Anche per essere freschi partita dopo partita. Questo campionato è molto difficile. Laarriva al momento giusto. Guardando avanti abbiamo partite molto toste. Non ci fa rifiatare, ma ci fa lavorare meglio alle prossime partite. Sappiamo che i tifosi sono lì e ci stanno sostenendo. ...

Il Catania si impone per 1-0 sulla Juve Stabia. Decide una rete di Tonucci, ex della partita. Al termine del match il centrocampista Nana Welbeck ha espresso le sue sensazioni sul match vinto: "Stiamo ..."

