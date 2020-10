Catania, Raffaele: “Possiamo puntare in alto. Auguro il meglio al Trapani” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Catania si impone sulla Juve Stabia. Decide una rete dell'ex Tonucci che piega i campani e lancia le ambizioni degli etnei al secondo successo consecutivo.caption id="attachment 1031439" align="alignnone" width="1024" Raffaele Catania/captionLE PAROLE DI RaffaeleIl tecnico Giuseppe Raffaele ha commentato la vittoria dei suoi uomini in conferenza stampa: “Non c'è un sistema di gioco predefinito. Si può variare, ma con una qualità del genere punto sulla difesa a tre. Dobbiamo lavorare per essere imprevedibili con conoscenze tra i vari reparti. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché così i risultati arrivano. Per il momento abbiamo approcciato il campionato nella maniera giusta. Abbiamo dei limiti che vogliamo andare a limare e pregi da mantenere. La mia ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ilsi impone sulla Juve Stabia. Decide una rete dell'ex Tonucci che piega i campani e lancia le ambizioni degli etnei al secondo successo consecutivo.caption id="attachment 1031439" align="alignnone" width="1024"/captionLE PAROLE DIIl tecnico Giuseppeha commentato la vittoria dei suoi uomini in conferenza stampa: “Non c'è un sistema di gioco predefinito. Si può variare, ma con una qualità del genere punto sulla difesa a tre. Dobbiamo lavorare per essere imprevedibili con conoscenze tra i vari reparti. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché così i risultati arrivano. Per il momento abbiamo approcciato il campionato nella maniera giusta. Abbiamo dei limiti che vogliamo andare a limare e pregi da mantenere. La mia ...

