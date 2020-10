sportli26181512 : Catania, preso l'ex Primavera del Napoli Vrikkis: Il giovane cipriota, classe 2001, si trasferisce a titolo definit… - clikservernet : Ufficiale: Catania, preso il cipriota Vrikkis - Noovyis : (Ufficiale: Catania, preso il cipriota Vrikkis) Playhitmusic - - PaoloCaminiti1 : RT @carmentpf: E siamo dinuovo punto e a capo! E' in arrivo una nave a Bari con 800 clandestini a bordo. #fuoridalcoro #Palermo #Catania L… - carmentpf : E siamo dinuovo punto e a capo! E' in arrivo una nave a Bari con 800 clandestini a bordo. #fuoridalcoro #Palermo… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania preso

Corriere dello Sport

CATANIA - Il Catania, attraverso un comunicato, ha annunciato "di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Agapios Vrikkis, nato a Nicosia (Cipro) il 3 ...Gli ultimi anni hanno segnato una tendenza di decrescita praticamente costante per quanto riguarda il prezzo degli immobili situati in Sicilia, e il 2020 non è stato da meno. I dati aggiornati al mese ...