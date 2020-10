Castaldo, M5s,: 'Ieri il Parlamento ha dato un pessimo spettacolo' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il parlamentare Cinquestelle commenta a Omnibus le difficoltà a raggiungere il numero legale dopo l'informativa del ministro Speranza sulle misure anti-covid. I Cinquestelle, dice ancora, devono ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il parlamentare Cinquestelle commenta a Omnibus le difficoltà a raggiungere il numero legale dopo l'informativa del ministro Speranza sulle misure anti-covid. I Cinquestelle, dice ancora, devono ...

Che il Movimento stia diventando un partito, come sostiene Davide Casaleggio, lui non lo pensa. Fabio Massimo Castaldo, eurodeputato M5S e vicepresidente del Parlamento europeo, spinge per una segrete ...

Apertura a liste civiche e associazionismo, ma non ai partiti tradizionali. Questa è la linea politica scelta dal Movimento 5 Stelle Vasto in vista delle elezioni comunali del 2021, come è emerso a ma ...

