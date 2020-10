Cassa integrazione, c’è la proroga: scadenza domande il 31 ottobre (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il nuovo decreto Covid prevede, oltre alla proroga dello stato d’emergenza al 31 gennaio 2021 e all’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, anche la proroga della presentazione delle domande di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. A confermarlo è la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo: “Con il decreto approvato in Consiglio dei ministri abbiamo prorogato al 31 ottobre i termini per la presentazione delle domande di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga collegate all’emergenza epidemiologica. In questo modo assicuriamo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il nuovo decreto Covid prevede, oltre alladello stato d’emergenza al 31 gennaio 2021 e all’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, anche ladella presentazione dellediordinaria, assegno ordinario ein deroga. A confermarlo è la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo: “Con il decreto approvato in Consiglio dei ministri abbiamoto al 31i termini per la presentazione dellediordinaria, assegno ordinario ein deroga collegate all’emergenza epidemiologica. In questo modo assicuriamo ...

