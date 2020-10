Casa Barbara D’Urso, l’avete mai vista? Una villa da sogno (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questo articolo Casa Barbara D’Urso, l’avete mai vista? Una villa da sogno . La super regina della tv, Barbara d’Urso ci mostra la sua Casa di Cologno Monzese, un posto da sogno in cui regna il bianco. La super queen di Mediaset vive a due passi dagli studi, e non in centro a Milano come molti hanno ipotizzato negli anni. Il motivo sarebbe semplicemente la sua professionalità; lavoratrice … Leggi su youmovies (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questo articoloD’Urso, l’avete mai? Unada. La super regina della tv,d’Urso ci mostra la suadi Cologno Monzese, un posto dain cui regna il bianco. La super queen di Mediaset vive a due passi dagli studi, e non in centro a Milano come molti hanno ipotizzato negli anni. Il motivo sarebbe semplicemente la sua professionalità; lavoratrice …

ineedahoraanhug : RT @vincycernic95: MI SENTO MALE CHE BARBARA OGNI VOLTA CHE SI COLLEGA IN CASA CI SIA IL DEVASTO PIÙ TOTALE IMMAGINATEVI SE AVESSE VISTO LA… - Morretz97 : RT @jessygiu12: MA ANDIAMO DALLA NOSTRA INVIATA ILARIA DALLE PALLE SI BARBARA CI TROVIAMO QUI DO FRONTE ALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO DOVE… - eeffettodomino : RT @jessygiu12: MA ANDIAMO DALLA NOSTRA INVIATA ILARIA DALLE PALLE SI BARBARA CI TROVIAMO QUI DO FRONTE ALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO DOVE… - c_armeen : RT @jessygiu12: MA ANDIAMO DALLA NOSTRA INVIATA ILARIA DALLE PALLE SI BARBARA CI TROVIAMO QUI DO FRONTE ALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO DOVE… - _myfictionworld : RT @jessygiu12: MA ANDIAMO DALLA NOSTRA INVIATA ILARIA DALLE PALLE SI BARBARA CI TROVIAMO QUI DO FRONTE ALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO DOVE… -