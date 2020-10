Cartelle esattoriali 15 ottobre: 9 milioni di atti e notifiche in arrivo? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Cartelle esattoriali: cambia tutto a partire da giovedì 15 ottobre 2020, giorno nel quale sarebbe dovuto finire lo stato di emergenza, prolungato invece fino a fine gennaio 2021. Gli slittamenti degli adempimenti fiscali stabiliti fino a questo momento hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a molti contribuenti, ma dalla metà di ottobre chi attende una cartella esattoriale potrà riceverla. Sono 8,9 milioni le Cartelle esattoriali, tra atti e notifiche, sospese per l’emergenza sanitaria e che potrebbero partire da giovedì prossimo.Segui Termometro Politico su Google News Cartelle esattoriali 15 ottobre 2020: ripartenza graduale? Quel che ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 7 ottobre 2020): cambia tutto a partire da giovedì 152020, giorno nel quale sarebbe dovuto finire lo stato di emergenza, prolungato invece fino a fine gennaio 2021. Gli slittamenti degli adempimenti fiscali stabiliti fino a questo momento hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a molti contribuenti, ma dalla metà dichi attende una cartella esattoriale potrà riceverla. Sono 8,9le, tra, sospese per l’emergenza sanitaria e che potrebbero partire da giovedì prossimo.Segui Termometro Politico su Google News152020: ripartenza graduale? Quel che ...

