Caos in Kirghizistan, elezioni da rifare e centinaia di feriti. La rabbia causata da clan, Covid e corruzione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Accuse di brogli, scontri con centinaia di feriti e una vittima ed elezioni da rifare. Il Kirghizistan, forse la più turbolenta (dal punto di vista politico) tra le ex repubbliche sovietiche dell’Asia Centrale, è di nuovo nel Caos. Il risultato delle elezioni parlamentari di domenica scorsa – che ha premiato la coalizione dei partiti Birimdik e Mekenim Kyrgyzstan, favorevoli a una maggior integrazione con la Russia e alleati del presidente Sooronbay Jeenbekov – ha infatti scatenato il furore dei sostenitori dell’opposizione, che denuncia brogli. La rabbia è presto sfociata in aspri scontri con la polizia. Risultato: palazzi del potere assaltati, oltre 600 feriti (sette gravi) e un morto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Accuse di brogli, scontri condie una vittima edda. Il, forse la più turbolenta (dal punto di vista politico) tra le ex repubbliche sovietiche dell’Asia Centrale, è di nuovo nel. Il risultato delleparlamentari di domenica scorsa – che ha premiato la coalizione dei partiti Birimdik e Mekenim Kyrgyzstan, favorevoli a una maggior integrazione con la Russia e alleati del presidente Sooronbay Jeenbekov – ha infatti scatenato il furore dei sostenitori dell’opposizione, che denuncia brogli. Laè presto sfociata in aspri scontri con la polizia. Risultato: palazzi del potere assaltati, oltre 600(sette gravi) e un morto, ...

