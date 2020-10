Cancro: Salute Donna, adeguare centri senologia a bisogni pazienti con metastasi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos Salute) - "Oggi sarebbe il caso di integrare la multidisciplinarietà delle breast unit (strutture dedicate allo studio e alla cura del tumore al seno, ndr) ed estenderla anche alle donne metastatiche, perché hanno una lunga sopravvivenza: per come sono stati pensati anni fa, i centri di senologia sono vecchi". Così Anna Maria Mancuso, presidente di Salute Donna onlus, ha commentato l'evoluzione della convivenza delle donne con il Cancro al seno metastatico, durante la presentazione della campagna 'È tempo di vita', a Milano, che quest'anno ha il focus sulla centralità dell'alimentazione nella terapia. "Queste donne hanno problemi nell'organizzazione della vita - ha sottolineato Mancuso - perché pur essendo comunque ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos) - "Oggi sarebbe il caso di integrare la multidisciplinarietà delle breast unit (strutture dedicate allo studio e alla cura del tumore al seno, ndr) ed estenderla anche alle donne metastatiche, perché hanno una lunga sopravvivenza: per come sono stati pensati anni fa, idisono vecchi". Così Anna Maria Mancuso, presidente dionlus, ha commentato l'evoluzione della convivenza delle donne con ilal seno metastatico, durante la presentazione della campagna 'È tempo di vita', a Milano, che quest'anno ha il focus sulla centralità dell'alimentazione nella terapia. "Queste donne hanno problemi nell'organizzazione della vita - ha sottolineato Mancuso - perché pur essendo comunque ...

Ultime Notizie dalla rete : Cancro Salute Cancro: Salute Donna, adeguare centri senologia a bisogni pazienti con metastasi LiberoQuotidiano.it Tumore al seno, il piacere del cibo al centro della campagna 'È tempo di vita'

Salute Donna: "Adeguare centri di senologia ai bisogni di pazienti con metastasi"

