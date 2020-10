Can Yaman in Italia, Giovanni Ciacci vuota il sacco: “L’ho frequentato e…” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Giovanni Ciacci ha incontrato Can Yaman a Milano Qualche giorno fa Can Yaman è atterrato nel nostro Paese, prima a Roma e poi Milano, ricevendo un affetto e un calore unico da parte delle fan Italiane. Il bel 30enne ha spopolato prima in Turchia e poi da noi con le soap opera Bitter Sweet – Ingredienti D’amore e poi DayDreamer – Le Ali del Sogno, attualmente in onda su Canale 5. Il collega di Demet Ozdemir è tornato per realizzare una sorpresa nella nuova edizione di C’è Posta per Te, in onda a gennaio con Maria De Filippi. Ma anche un’intervista a Verissimo di Silvia Toffanin che verrà trasmessa sabato 10 ottobre 2020. A Ogni Mattina, l’opinionista Giovanni Ciacci ha confessato di aver incontrato Can negli ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 7 ottobre 2020)ha incontrato Cana Milano Qualche giorno fa Canè atterrato nel nostro Paese, prima a Roma e poi Milano, ricevendo un affetto e un calore unico da parte delle fanne. Il bel 30enne ha spopolato prima in Turchia e poi da noi con le soap opera Bitter Sweet – Ingredienti D’amore e poi DayDreamer – Le Ali del Sogno, attualmente in onda su Canale 5. Il collega di Demet Ozdemir è tornato per realizzare una sorpresa nella nuova edizione di C’è Posta per Te, in onda a gennaio con Maria De Filippi. Ma anche un’intervista a Verissimo di Silvia Toffanin che verrà trasmessa sabato 10 ottobre 2020. A Ogni Mattina, l’opinionistaha confessato di aver incontrato Can negli ...

MediasetPlay : Il famoso attore turco Can Yaman è arrivato a Roma e le fan si sono subito scatenate... - team_world : L'amato attore turco CAN YAMAN è in arrivo in Italia ?????? ? Cosa lo porta nel nostro Paese? Ecco le ipotesi più acc… - team_world : BENTORNATO IN ITALIA CAN YAMAN ?? Per altre foto e video ti consigliamo di seguire l'hashtag #CanYamanInItaly - santinsabina : RT @_dani_ta_6: #Repost @verissimotv • • • • • • Lui è un divo... una star internazionale ?? Sabato a #Verissimo, per la prima volta e in es… - tinapreciousbox : RT @Sirio53943017: #Repost @verissimotv -