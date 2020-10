Campania, il prefetto annuncia maggiori controlli sul rispetto delle misure anti Covid (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Campania osservata speciale del governo. Preoccupa anche a Roma l’aumento dei contagi da Covid 19. Se ne parla molto anche nei corridoi del Parlamento dove senatori e deputati sono preoccupati per l’effetto che un’impennata del Covid potrebbe avere in una regione ad alta densità abitativa”. Lo scrive Repubblica Napoli. Nessun intervento ad hoc per la nostra regione, ma tanta attenzione, questo sì. Soprattutto perché, a fronte dell’aumento di contagiati, i tamponi sono sempre pochissimi. Il prefetto Marco Valentini ha annunciato un piano di controlli straordinari, con il via libera all’utilizzo dell’Esercito. In una nota della Prefettura si legge: “Ferma restando la necessità di sollecitare il senso ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “osservata speciale del governo. Preoccupa anche a Roma l’aumento dei contagi da19. Se ne parla molto anche nei corridoi del Parlamento dove senatori e deputati sono preoccupati per l’effetto che un’impennata delpotrebbe avere in una regione ad alta densità abitativa”. Lo scrive Repubblica Napoli. Nessun intervento ad hoc per la nostra regione, ma tanta attenzione, questo sì. Soprattutto perché, a fronte dell’aumento di contagiati, i tamponi sono sempre pochissimi. IlMarco Valentini hato un piano distraordinari, con il via libera all’utilizzo dell’Esercito. In una nota della Prefettura si legge: “Ferma restando la necessità di sollecitare il senso ...

