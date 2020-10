Campania | bollettino record | mai tutti questi casi prima di oggi

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 7 ottobre 2020). E’di contagiin. Ildell’Unità di crisi della Regione riporta nuovi 544su 7.504 tamponi effettuati. Il trend negli ultimi giorni è sempre in crescita purtroppo e per questo il presidente della Regione ha emanato diverse ordinanze per provare a prevenire il contagio. IldiPositivi … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.