Calciatori della Juventus violano isolamento fiduciario, in 7 segnalati alla Procura: ecco cosa rischiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo le polemiche in relazione alla partita Juventus-Napoli, scoppia un nuovo caso che riguarda più da vicino i bianconeri. L'Asl di Torino segnalerà alla Procura i Calciatori della Juventus che hanno violato l'isolamento per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali. "È stata la stessa società a segnalarci che alcuni Calciatori avevano lasciato il luogo di isolamento e perciò noi notizieremo l'autorità competente, cioè la Procura, di quanto avvenuto", è quanto confermato da Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino.

