Brad Pitt e Angelina Jolie finiscono davanti al giudice Ecco la richiesta del divo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) I due divi di Hollywoodsono finiti in tribunale. E stando alle ultime indiscrezioni, ad avviare il procedimento giudiziario è stato proprio l’attore I divi di Hollywoodsono finiti in tribunale. Dopo anni di relazione e una separazione consensuale, i due attori si devono ora … L'articolo proviene da leggilo.org.

sunIukeshine : @loversofcth @theirwin94 brad pitt who perto dele - Pantera__Rosa : @MassiSilver @Samuel_Atzori Cecco, è proprio quello che intendo io. Ma che qui fanno apposta a non voler capire. Sp… - fey_folk : @antheope Più che altro Io vorrei vedere tutti questi Brad Pitt che emettono giudizi; saranno tutti uomini bellissimi fighissimi suppongo.. - fralittera : @NinoSaltato @Divino_2 Il Brad Pitt veneto - Zenda_xw : @pochegay Jsjsjsjs yo solo tengo dos, Ricky y Brad Pitt o como se escriba xd -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt

La scena della morte di Brad Pitt in The Counselor - Il procuratore fu ritenuta troppo violenta dall'Organizzazione americana dei produttori cinematografici. La scena della morte sul marciapiede di We ...Media e tv Politica Business Cafonal Cronache Sport. Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i sogge ...