Bonus 110%, pronto il portale per vendere i crediti fiscali (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Definito il sito digitale dove far confluire il proprio Bonus fiscali e poterlo cedere ad altri o acquistare il credito di altri soggetti. Ammessi anche i privati oltre a banche e imprese Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Definito il sito digitale dove far confluire il proprioe poterlo cedere ad altri o acquistare il credito di altri soggetti. Ammessi anche i privati oltre a banche e imprese

SkyTG24 : Bonus casa 110%, meglio la detrazione o la cessione del credito? - rocco_saint : @SabatiniAC Rientra nel bonus 110% per risparmio energetico... - AndreaV91234412 : RT @sabrimaggioni: Superbonus 110%: #GovernodellaVergogna riconosce il bonus anche ad EDIFICI ABUSIVI. Un governo abusivo che favorisce g… - FadaBot : RT @GHINODITACCO18: In pochi hanno capito che il bonus 110 e’ un percorso a ostacoli che non favorirà l’edilizia . L’unica cosa sensata era… - Luciano06815942 : RT @GHINODITACCO18: In pochi hanno capito che il bonus 110 e’ un percorso a ostacoli che non favorirà l’edilizia . L’unica cosa sensata era… -