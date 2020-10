Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di mercoledì 7 ottobre (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza Coronavirus nella Regione Lombardia aggiornato a mercoledì 7 ottobre. La seconda ondata è ormai arrivata in Italia ed è da tenere d’occhio la curva epidemiologica nella regione dalla quale è partito tutto nello scorso inverno. oggi si registrano 520 nuovi contagi, 5 morti, 147 guariti, 21.569 tamponi, 40 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 339 ricoverati negli altri reparti (+19). Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ecco ildell’emergenza Coronavirus nella Regioneaggiornato a mercoledì 7. La seconda ondata è ormai arrivata in Italia ed è da tenere d’occhio la curva epidemiologica nella regione dalla quale è partito tutto nello scorso inverno.si registrano 520 nuovi, 5, 147, 21.569 tamponi, 40 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 339 ricoverati negli altri reparti (+19).

RegLombardia : #LNews anche questa settimana (bollettino dall’Istituto superiore di Sanità) la Lombardia ha un indice di contagios… - sportface2016 : #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni, oltre 500 nuovi contagi #Coronavirus #Covid_19 - Allerta_Meteo : #AllertaMeteo per domani Giovedì 08/10/2020 ?? #AllertaGialla in Lombardia, Umbria Bollettino diramato il 07/10/2020… - EnricoBombelli : Regione Lombardia. Bollettino Ufficiale. Martedì 06 Ottobre 2020 - lillydessi : Coronavirus in Lombardia, bollettino oggi 6 ottobre: 350 nuovi casi e nessun decesso - IL GIORNO -