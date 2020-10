Bollettino Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 7 ottobre (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo i 2677 casi e 28 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La distribuzione dei nuovi positivi regione per regione: in Puglia 196 casi quota mai raggiunta dall’inizio della pandemia. Dei 196 nuovi contagi, 68 riguardano la provincia di Bari, 3 la provincia di Brindisi, 7 la provincia Bat, 80 la provincia di Foggia, 10 la provincia di Lecce, 27 la provincia di Taranto, 1 caso residente fuori regione. Non sono stati registrati decessi. In Umbria 65 nuovi casi nell’ultimo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo i 2677 casi e 28 decessi di ieri la situazione dei contagi diincon ildidel MinisteroSalute e i: articolo in aggiornamento La distribuzione dei nuovi positivi regione per regione: in Puglia 196 casi quota mai raggiunta dall’iniziopandemia. Dei 196 nuovi contagi, 68 riguardano la provincia di Bari, 3 la provincia di Brindisi, 7 la provincia Bat, 80 la provincia di Fa, 10 la provincia di Lecce, 27 la provincia di Taranto, 1 caso residente fuori regione. Non sono stati registrati decessi. In Umbria 65 nuovi casi nell’ultimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Coronavirus Veneto oggi, bollettino covid del 7 ottobre. Impennata dei contagi e 2 morti il Resto del Carlino Coronavirus, nel Foggiano 80 nuovi casi nelle ultime 24 ore: focolaio in un centro di riabilitazione

In base al bollettino epidemiologico diffuso oggi dalla Regione Puglia ... A fare il punto sui casi positivi al Covid 19 nel centro di riabilitazione “Universo Salute Don Uva” di Foggia, è stato anche ...

Aumentano i contagi in Ticino

La crescita rispetto a ieri è stata di trentanove casi positivi e zero decessi in più. Una persona dimessa nelle ultime 24 ore ...

