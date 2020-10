Bollettino Coronavirus del 7 Ottobre 2020 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 7 Ottobre è +1,11% (ieri +0,81%, la curva epidemica non cresceva con valori superiori all’1% dal 26 aprile) con 333.940 contagiati totali, 235.303 dimissioni/guarigioni (+1.204) e 36.061 deceduti (+31); 62.576 infezioni in corso (+2.442). Elaborati 125.314 tamponi (ieri 99.742); 3.782 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,93% (ieri 2,68%). Ricoverati con sintomi 3.782 (+157); terapie intensive +18 (337). Nuovi casi soprattutto in: Campania 544; Lombardia 520; Veneto 375; Lazio 357; Toscana 300; Piemonte 287; Sicilia 213; Puglia 196; Emilia Romagna 193; Liguria 176; Sardegna 101. In Lombardia curva +0,47 (ieri +0,32%) con 21.569 tamponi (ieri 16.020) e 520 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,41% (ieri 2,18%); 109.186 contagiati totali; ricoverati +19 (339); terapie intensive stabili (40); 5 decessi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 7è +1,11% (ieri +0,81%, la curva epidemica non cresceva con valori superiori all’1% dal 26 aprile) con 333.940 contagiati totali, 235.303 dimissioni/guarigioni (+1.204) e 36.061 deceduti (+31); 62.576 infezioni in corso (+2.442). Elaborati 125.314 tamponi (ieri 99.742); 3.782 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,93% (ieri 2,68%). Ricoverati con sintomi 3.782 (+157); terapie intensive +18 (337). Nuovi casi soprattutto in: Campania 544; Lombardia 520; Veneto 375; Lazio 357; Toscana 300; Piemonte 287; Sicilia 213; Puglia 196; Emilia Romagna 193; Liguria 176; Sardegna 101. In Lombardia curva +0,47 (ieri +0,32%) con 21.569 tamponi (ieri 16.020) e 520 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,41% (ieri 2,18%); 109.186 contagiati totali; ricoverati +19 (339); terapie intensive stabili (40); 5 decessi ...

