Biomedicale | la BEI finanzia l’azienda pisana MMI

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso unmento da 15 milioni di euro a Medical Microinstruments(MMI), azienda con sede a Pisa che si occupa di migliorare i risultati clinici per i pazienti sottoposti a microchirurgia. Il prestito sosterrà la strategiaria a lungo termine di MMI, che punta ad espandersi in Europa, ed è accompagnato da una garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). “Quando parliamo di eccellenza italiana talvolta sfugge l’importanza di alcuni settori altrettanto eccellenti, quello della chirurgia robotica rientra sicuramente in questa categoria. Sono felice che la BEI, con il sostegno del Piano di investimenti per l’Europa, possa affiancare MMI nell’intento di migliorare la vita dei pazienti che necessitano di ...