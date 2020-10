BIOFIDS: nuovo impianto per purificare il biogas (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Progetto BIOFIDS: creato un nuovo tipo di impianto per purificare il biogas da utilizzare nella produzione di energia elettrica Sono iniziati i lavori per mettere a punto un nuovo tipo di impianto per purificare il biogas da utilizzare nella produzione di energia elettrica. Basato su un brevetto ENEA, questo prototipo verrà realizzato nell’ambito del progetto… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Progetto: creato untipo diperilda utilizzare nella produzione di energia elettrica Sono iniziati i lavori per mettere a punto untipo diperilda utilizzare nella produzione di energia elettrica. Basato su un brevetto ENEA, questo prototipo verrà realizzato nell’ambito del progetto… L'articolo Corriere Nazionale.

Sono iniziati i lavori per mettere a punto un nuovo tipo di impianto per purificare il biogas da utilizzare nella produzione di energia elettrica. Basato su un brevetto ENEA, questo prototipo verrà ...

ENERGIA VERDE: NUOVO IMPIANTO PER PURIFICARE IL BIOGAS CON ENEA E POLITECNICO DI TORINO

Innovazione, da brevetto Enea nuovo impianto per purificare biogas

Roma, 1 ott. (askanews) – Sono iniziati i lavori per mettere a punto un nuovo tipo di impianto per purificare il biogas da utilizzare nella produzione di energia elettrica. Basato su un brevetto ENEA, ...

