Bimbo di sette anni si affaccia alla finestra del bagno e precipita nel vuoto | il piccolo è morto

Un bambino di sette anni di Villasmundo, comune nel siracusano, è morto a causa delle ferite riportate dalla caduta da una finestra della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Siracusa, il piccolo si sarebbe sporto e dopo aver perso l'equilibrio è precipitato, facendo un volo di diversi metri. E' stato soccorso e trasferito in ospedale ma nonostante i tentativi dei medici di salvarlo il suo cuore ha smesso di battere. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per fare luce sugli ultimi istanti di vita del bambino. E' stato compiuto un sopralluogo nella casa: secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe affacciato dalla finestra del bagno.

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo sette Bambino di 7 anni cade dalla finestra del terzo piano e muore: choc a Siracusa Il Messaggero Bambino di 7 anni cade dalla finestra del terzo piano e muore: choc a Siracusa

Un bambino di sette anni è morto nel pomeriggio dopo essere caduto dalla finestra di casa, al terzo piano di una palazzina di Villasmundo, frazione di Augusta, nel Siracusano. Secondo una prima ...

Un bambino di sette anni è morto nel pomeriggio dopo essere caduto dalla finestra di casa, al terzo piano di una palazzina di Villasmundo, frazione di Augusta, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il piccolo si sarebbe sporto dalla finestra del bagno e dopo aver perso l'equilibrio è precipitato.