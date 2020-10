Biden teme il prossimo duello tv: “Se Trump positivo meglio di no” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Washington, 7 ott – Joe Biden teme il contagio oppure non vuole subire un altro confronto da perdente? Sta di fatto che il candidato democratico alla presidenza Usa mette le mani avanti: il secondo dibattito presidenziale non dovrebbe tenersi nel caso in cui il presidente Donald Trump risultasse ancora positivo al coronavirus. Biden poi chiarisce che comunque baserà ogni sua decisione in merito sulle raccomandazioni degli esperti. E qualcosa ci dice – aggiungiamo noi – che il tycoon non si farà sfuggire l’occasione e che il duello tv si farà. Il candidato dem: “Dovremmo attenerci a norme estremamente rigide” “Bene, credo che se avesse ancora il Covid, non dovremmo avere un dibattito“, fa presente il candidato dem, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Washington, 7 ott – Joeil contagio oppure non vuole subire un altro confronto da perdente? Sta di fatto che il candidato democratico alla presidenza Usa mette le mani avanti: il secondo dibattito presidenziale non dovrebbe tenersi nel caso in cui il presidente Donaldrisultasse ancoraal coronavirus.poi chiarisce che comunque baserà ogni sua decisione in merito sulle raccomandazioni degli esperti. E qualcosa ci dice – aggiungiamo noi – che il tycoon non si farà sfuggire l’occasione e che iltv si farà. Il candidato dem: “Dovremmo attenerci a norme estremamente rigide” “Bene, credo che se avesse ancora il Covid, non dovremmo avere un dibattito“, fa presente il candidato dem, ...

BA109RA : RT @francescatotolo: #Biden sul prossimo confronto televisivo con #Trump: “Credo che se avesse ancora il #COVID19, non dovremmo avere un di… - nieddupierpaolo : RT @IlPrimatoN: Il candidato dem Biden mette le mani avanti ma il presidente Trump lo incalza: 'Mi sento bene, non vedo l'ora di fare il di… - EureosCriss : RT @IlPrimatoN: Il candidato dem Biden mette le mani avanti ma il presidente Trump lo incalza: 'Mi sento bene, non vedo l'ora di fare il di… - zazagab2 : RT @francescatotolo: #Biden sul prossimo confronto televisivo con #Trump: “Credo che se avesse ancora il #COVID19, non dovremmo avere un di… - Trovolavorobiz : RT @francescatotolo: #Biden sul prossimo confronto televisivo con #Trump: “Credo che se avesse ancora il #COVID19, non dovremmo avere un di… -