Berlusconi resta in convalescenza. Negativi i tamponi sul Coronavirus (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)La conferma è arrivata: Silvio Berlusconi è risultato negativo ai tamponi sul Coronavirus. L'ex premier era risultato positivo il 2 settembre scorso. L'informazione sulla sua Negatività era già stata anticipata lo scorso 19 settembre da Adriano Galliani, senza che però seguissero conferme ufficiali. Anche Marina Berlusconi è ormai guarita ed è tornata al lavoro in Mondadori. Berlusconi resterà però in convalescenza, e non parteciperà – come si rumoreggiava – al matrimonio del figlio Luigi con Federica Fumagalli, che si svolgerà a Milano in forma privata. Secondo quanto si apprende, è probabile che ...

