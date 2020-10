Berlusconi negativo al tampone: l’ex premier parteciperà forse alle nozze del figlio – VIDEO (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Silvio Berlusconi effettuerà un nuovo tampone, se sarà ancora negativo al Coronavirus l’ex premier potrebbe partecipare alle nozze del figlio Nei giorni scorsi Silvio Berlusconi si è sottoposto al tampone per il Coronavirus ed è risultato negativo. Era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 2 settembre. Il 29 settembre durante una partita del Monza Adriano Galliani aveva fatto sapere … L'articolo Berlusconi negativo al tampone: l’ex premier parteciperà forse alle nozze del figlio – ... Leggi su newnotizie (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Silvioeffettuerà un nuovo, se sarà ancoraal Coronavirus l’expotrebbe parteciparedelNei giorni scorsi Silviosi è sottoposto alper il Coronavirus ed è risultato. Era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 2 settembre. Il 29 settembre durante una partita del Monza Adriano Galliani aveva fatto sapere … L'articoloal: l’exparteciperàdel– ...

